Россельхозбанк получил 10,9 млрд рублей чистой прибыли по итогам I квартала 2023 года

Россельхозбанк опубликовал обобщенную промежуточную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2023 года.

По результатам работы Группы Россельхозбанка в I квартале 2023 года размер чистой прибыли составил 10,9 млрд рублей – это более чем двукратный рост по сравнению с результатом за весь 2022 год.

«В отчетном периоде Группа Россельхозбанка обеспечила целевой рост кредитного портфеля с сохранением его качества, поддержала необходимый объем и диверсификацию ресурсной базы, нарастила операционные доходы и заработала рекордную за последние несколько лет прибыль в I квартале. Финансовый результат первых трех месяцев позволяет нам ожидать сохранения положительной динамики прибыли по итогам года», – прокомментировал первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Активы Группы на 31 марта 2023 года составили 4,474 трлн рублей, увеличившись за 3 месяца на 212,8 млрд рублей (+5,0%).

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) по сравнению с началом года вырос на 70,5 млрд рублей (+2,1%) и составил 3,484 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) увеличился за первые 3 месяца текущего года на 86,9 млрд рублей (+3,1%) до 2,910 трлн рублей. Розничный кредитный портфель уменьшился на 16,4 млрд рублей (-2,8%) и составил 573,2 млрд рублей, что было обусловлено консервативной риск-политикой Группы и приоритетом финансовой поддержки АПК.

В I квартале 2023 года Группа Россельхозбанка продолжила обеспечивать бесперебойное кредитование сельхозпроизводителей – в требуемых объемах обеспечено финансирование сезонных работ: объем предоставленных кредитов увеличился на 17% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 193 млрд рублей. В рамках льготного кредитования Группой продолжена работа по всем программам, предусматривающим господдержку АПК: объем выдач льготных кредитов АПК увеличился на 26% по сравнению с I кварталом 2022 года и превысил 118 млрд рублей.

Депозиты и остатки средств на счетах клиентов по результатам I квартала 2023 года выросли на 313,1 млрд рублей (+9,3%) и составили 3,676 трлн рублей. Средства юридических лиц (включая государственные органы власти) увеличились на 289,9 млрд рублей (+17,1%) и составили 1,990 трлн рублей. Средства юридических лиц (за исключением средств государственных органов власти) увеличились на 162,9 млрд рублей (+11,7%) по сравнению с концом 2022 года и составили 1,556 трлн рублей. Депозиты и текущие счета населения выросли с начала года на 23,2 млрд рублей (+1,4%) до 1,686 трлн рублей.

Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 марта 2023 года составило 95%.

Чистый процентный доход по результатам I квартала 2023 года составил 29,7 млрд рублей, объем чистого комиссионного дохода составил 4,6 млрд рублей. Чистая процентная маржа Группы показала устойчивую тенденцию к восстановлению после скачка рыночных ставок в 2022 году и составила 2,6%, увеличившись за квартал на 0,7 п.п. Отношение операционных расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) составило на 31 марта 2023 года 50%.

Размер собственного капитала Группы (по МСФО) на 31 марта 2023 года составил 290,9 млрд рублей, увеличившись за 3 месяца на 4,2%, в первую очередь, за счет роста чистой прибыли. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 апреля 2023 составил 14,6%.