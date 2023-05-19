Великобритания запретит импортировать российские алмазы в королевство

Страны G7 уже обложили санкциями медь, алюминий и никель. Об этом пишет зарубежное издание Sky News.

Британский политик Риши Сунак объявит о запрете на поставки российских бриллиантов в Великобританию, поскольку премьер-министр и другие лидеры стран Большой семерки усиливают санкции.

Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций.

Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также замораживание экспортного рынка алмазов на сумму $4 млрд (£3,2 млрд).