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Великобритания запретит импортировать российские алмазы в королевство

Страны G7 уже обложили санкциями медь, алюминий и никель. Об этом пишет зарубежное издание Sky News.

Британский политик Риши Сунак объявит о запрете на поставки российских бриллиантов в Великобританию, поскольку премьер-министр и другие лидеры стран Большой семерки усиливают санкции.

Запрет на алмазы является частью более широкого пакета санкций.

Санкции также распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также замораживание экспортного рынка алмазов на сумму $4 млрд (£3,2 млрд).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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