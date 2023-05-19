Пожар из-за майнингового оборудования произошел в пятиэтажке Иркутска

Сообщение поступило в МЧС вчера в 18:05.

«На телефон спасения поступало множество звонков от очевидцев. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Возгорание на балконе погасили к 18:18», – говорится в телеграм-канале регионального министерства.

Там обнаружили майнинговое оборудование.

Специалисты напоминают, если вы стали свидетелем использования майнингового оборудования в квартирах или домохозяйствах, сообщите об этом энергетикам по телефону единого энергетического информационно-справочного центра 8 (800)-100-97-77, на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru или написать в аккаунты «Свет38» в социальных сетях VKontakte, Odnoklassniki или мессенджере Telegram.