Места заканчиваются в семейных отелях Сочи

Забронировано около 100% номеров, рассказал РБК президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

По данным союза, предварительные бронирования отелей на лето 2023 года на текущий момент выше уровня прошлого года на 10-15%. Кроме того, в этом году туристы активнее, чем в прошлом, бронируют гостиницы среднего ценового сегмента, в то время как пятизвездочные отели бронируют на 5% меньше год к году, говорит Уманский.

«Предварительные бронирования идут хорошо, в некоторых отелях уже нет мест по июль включительно», – отмечает и гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная. По ее словам, средств размещения не хватает на Черном и Каспийском море – в Сочи и на курортах Дагестана.

В Сочи на лето уже забронировано около 70-80% объектов, рассказывает председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов. Спросом у туристов пользуются, по его словам, отели сегмента четыре и пять звезд, «в ряде объектов на многие даты уже нет мест».

Высокая загрузка на лето наблюдается у гостиниц в центре Сочи, в Адлере, а также в поселке городского типа Сириус, но в окрестностях Сочи места еще есть в Лазаревском и далее по побережью в сторону Геленджика и Анапы, уточняет Богданов.