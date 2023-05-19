Товары, похожие на игрушки, предложили маркировать знаком возрастного ограничения

Роскачество выдвинуло инициативу после проверки игрушек «Хагги-Вагги», которые оказались небезопасными для детей, сообщают «Известия».

После выхода компьютерной игры продажи «Хагги-Вагги» за год выросли до 9 млн штук. Тогда производители обошли требования техрегламента о безопасности, обозначив товары как сувенир.

В начале мая Роскачество вынесло на обсуждение с экспертами вопрос о возрастной маркировке продукции, которую дети воспринимают как игрушки. На совещании этой рабочей группы формируют повестку для госкомиссии по противодействию обороту нелегальной продукции при Минпромторге.

Роскачество провело исследование, проанализировав 18 торговых марок на 59 критериев безопасности, качества и достоверности маркировки. Большую часть из них произвели компании в Китае, лишь несколько из них – в РФ. В основном их продавали в онлайн-рознице, следует из документа Роскачества.