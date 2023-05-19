Трудовая миграция не оправилась от пандемии

По сравнению с 2019 годом сокращение въезда составило 15%, а доля иностранных работников на рынке труда опустилась ниже 5%, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование РАНХиГС.

В аналитической записке ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской говорится, что относительно 2020 и 2021 годов численность въезжающих в Россию трудовых мигрантов выросла, но это было ожидаемо на фоне отмены карантинных ограничений. Однако годовые показатели доковидного времени пока так и не достигнуты – по сравнению с 2019 годом въезд трудовых мигрантов сократился на 15%.

В результате число трудовых мигрантов, которые работали в России, к осени 2022 года оказалось самым низким за последние годы. Причиной Флоринская называет и тот факт, что одновременно росла и численность выезжающих трудовых мигрантов. Всё это привело к тому, что доля иностранных работников в числе занятых на российском рынке труда опустилась с 6% в 2019 году до чуть менее 5%.

Старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок пояснил «Известиям», что до пандемии численность трудовых мигрантов колебалась вокруг показателей 4-4,5 млн, а сейчас их общее число вряд ли превышает 3 млн. Он оценивает потерю более 1 млн мигрантов как «достаточно значительную для экономики страны».