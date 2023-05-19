Братский велопутешественник вернулся из очередной поездки

Уже много лет сотрудник БрАЗа Борис Петухов всем другим видам отдыха предпочитает сольные путешествия на велосипеде. Его колеса оставили следы на дорогах Испании, Португалии, Таиланда, Малайзии, Монголии, Сингапура, Грузии, Азербайджана, Южной Кореи, Беларуси. К перечню стран, где провел свой отпуск Борис в компании двухколесного другом теперь добавилась Турция, сообщает БСТ.

По словам Бориса, маршрут был определен спонтанно, сборы проходили в последнюю ночь перед вылетом. Мужчина называет эту поездку тестовой и ожидаемо «лайтовой», потому отправился в путь без палатки и ночевать планировал только в гостиницах.

- В предыдущих поездках были оставлены «пасхалки» для продолжения. Поскольку наше черноморское побережье все было пройдено, возникла мысль продлить путь «Баку-Батуми», который проехал ранее - соединить Каспий с Черным морем в сторону Средиземного с возможностью дальнейшего продолжения, - рассказывает Борис Петухов. – Поэтому я стартовал из Батуми и запланировал пройти черноморское побережье Турции до Стамбула максимально близко к береговой линии, с учетом отведенного на отпуск времени. Грунта было мизер, в основном это был асфальт.

В пути братчанин пару раз делал однодневные остановки на отдых в интересных местах. Одно из личных открытий Бориса - городок Синоп, в гавани около которого во время Крымской войны состоялось последнее крупное сражение парусных флотов, завершившееся разгромом Турецкой эскадры русским Черноморским флотом под командованием адмирала Нахимова.

Погода во время путешествия отличалась исключительным разнообразием.

- Это была моя первая поездка, когда на мне было надето все, что я взял с собой. В первый день в Батуми было порядка +25 градусов. Утром я оттуда уехал, а вечером туда пришел ураганчик, который смыл набережную, просто разнес город. Ветер переворачивал машины, срывал крыши домов. Но об этом я узнал позднее, - делится впечатлениями Борис. – В первый день я обгорел, на второй день – промок, в третий день промерз и попал под снег. Погода до конца пути была примерно +5 градусов, что для езды на велосипеде по горной местности вполне комфортно – мне не было жарко.

По словам Бориса, за все 1500 км пути не было ни одного прокола или неисправности. Рельеф местности оказался очень даже не скучным, по определению велопутешественника, немного более жестким, чем южное побережье Крыма. Регулярно встречались крутые подъемы, когда приходилось толкать велосипед, а обувь практически теряла сцепление с асфальтом.

- Я условно разделил минувшую поездку на три отрезка. Сначала, примерно треть дороги - это сплошные тоннели, проехал по ним в общей сложности километров 30. Это испытание не для тех, кто боится замкнутых пространств, с учетом их протяженности до 5 км при скоростном движении транспорта и при отсутствии обочины, - говорит путешественник. - Кончились тоннели – начались собаки. Турецкие собаки, они особенные. За всю свою велосипедную жизнь я не ездил столько в сопровождении орущих и прыгающих рядом псин. Они крупные, поджарые, заводные, веселые. Контакта не было, но засиживаться мне не давали, постоянно держали в тонусе.

Ближе к Стамбулу «владения» собак закончились, в населенных пунктах стали встречаться в большом количестве котики, которые особых хлопот уже не доставляли.

- Благодаря тому, что в Грузию я летел не напрямую, а через Бишкек, понял, что средняя Азия обязательна к посещению, там очень красиво и здорово, - рассказывает бразовец. - На будущее также есть задумка соединить своими маршрутами Черное море со Средиземным – проехать Босфор, Дарданеллы и дальше в сторону Сирии. Жизнь покажет, насколько этим планам суждено осуществиться.

И напоследок несколько лайфхаков от Бориса Петухова. На тот случай, если вы тоже решите предпринять велопутешествие по Турции. Платежные системы в этой стране развиты далеко не везде, поэтому при себе обязательно нужно держать наличные. Жилье можно без проблем бронировать через Интернет, в том числе через российские сервисы. Преодолеть языковой барьер с местным населением поможет онлайн-переводчик. Ну, и нужно быть готовым к повышенному вниманию со стороны местных собак.