2 из 3 работодателей в Иркутске принимают на стажировки молодых специалистов

Стажировки для молодых специалистов организуют 67% иркутских компаний, при этом каждая вторая из них принимает на работу более половины стажеров. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие работодатели и молодые люди до 27 лет, имеющих стажерский опыт.

67% работодателей Иркутска принимают на стажировки молодых специалистов. При этом в каждой пятой компании (21%) действуют соответствующие программы, а 46% обучают молодежь без специально утвержденной концепции. Только в 19% организаций стажировок нет.

Работодатели часто рассматривают стажеров как потенциальных сотрудников: каждая вторая компания (52%) приглашает на работу более половины тех, кто проходил у нее стажировку. О том, что они совсем не делают предложений о работе стажерам, сообщили только 6% опрошенных менеджеров по персоналу.

Как возможность трудоустройства нередко рассматривает стажировки и молодежь, имеющая опыт их прохождения. 3 из 4 иркутян (76%), имеющих стажерский опыт, по итогам стажировки получали предложение о работе, при этом 57% его приняли, а 19% отказались. Не получили джоб-оффера от компании, в которой стажировались, только 15% опрошенных.

Как относятся к стажировкам студенты и выпускники? Для 61% опрошенных стажировка – это прежде всего возможность получить практические навыки, для 17% – шанс трудоустройства, для каждого девятого (11%) – поиски себя и попытка определиться с профессией.

