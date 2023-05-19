Творческий подарок для шелеховских медиков подготовили сотрудники РУСАЛа

Коллектив Медицинского центра помощи и спасения поздравили с Международным днем медсестры.

В майский день скрасить трудовые будни медперсонала приехали сотрудники шелеховской промплощадки РУСАЛа слесарь-ремонтник Алексей Суровцев и литейщик Денис Несмачных, заводчане около часа пели для тех, кто каждый день сражается с короновирусом и ухаживает за пациентами, даря им веру в победу над болезнью.

Официально ВОЗ заявила, что для COVID-19 снят статус пандемии. Но медики по-прежнему продолжают борьбу за жизни больных короновирусом и его изнуряющими последствиями. Сегодня в центре помощи и спасения в г. Шелехове, построенном благодаря поддержке Олега Дерипаски, трудится 43 медика, 19 из них – медицинские сестры. Медсестры несут свое дежурство круглосуточно и встречают свой профессиональный праздник на работе.

«От лица всего персонала медицинского центра благодарю Иркутский алюминиевый завод за внимание, которое нам всегда оказывают. У медиков нет возможности посещать праздничные концерты, мы несем свое дежурство круглосуточно. Очень приятно, что сегодня заводчане организовали концерт у стен госпиталя, подарив праздничное настроение не только нам, но и нашим пациентам», – поделилась заведующая Медицинским центром помощи и спасения Анна Мельникова.

На данных момент около 70 пациентов с COVID-19 проходят лечение в шелеховском центре помощи и спасения.