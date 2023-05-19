Сотрудники РУСАЛа оказали помощь Совету ветеранов

Корпоративные волонтеры провели ежегодную весеннюю акцию.

Заводчане навели порядок в здании шелеховского Совета ветеранов, где проходит множество мероприятий для старшего поколения. Волонтеры помыли окна, мебель и полы. Сегодня в составе совета около 150 человек – ветераны, дети войны, труженики тыла, вдовы воинов.

«Компания РУСАЛ всегда максимально вовлечена в помощь ветеранам, и этот проект является лишь одним из многих волонтерских инициатив, с помощью которых мы стремится оказать помощь и поддержку тем, кто защищал нашу страну, тем, кто действительно нуждается в такой помощи», – говорит Мария Отченаш, руководитель программ БО Фонд «ЦСП»

Совет Ветеранов Шелеховского района выразил благодарность волонтерам РУСАЛа. Социальная ответственность, помощь старшему поколению — традиции, заложенные еще основателем алюминиевой компании Олегом Дерипаской много лет назад.