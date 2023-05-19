Новости

Машины, которые доставляют по параллельному импорту, не приспособлены к российскому климату

Адаптацию авто оценивают в миллион рублей, рассказали «Известиям» представители отрасли.

Читайте также:

Япония нарастила поставки автомобилей в Россию на 77%
19 мая 2023
Минфин поддержал увеличение срока ремонта по ОСАГО до 45 дней
18 мая 2023

Автомобили, поставляемые в Россию по параллельному импорту, и изначально изготовленные для теплых стран, не адаптированы к нашему климату. Их полноценное дооснащение может обойтись в 1 млн рублей и более, провела расчеты компания-резидент технопарка «Сколково» Larte Design по запросу «Известий».

– У многих машин, которые ввозятся в нашу страну по параллельному импорту, есть целый ряд недостатков, с которыми придется иметь дело их владельцам. Они будут вынуждены вкладывать дополнительные деньги, чтобы адаптировать машину к климатическим условиям. Прежде всего речь идет про базовые функции – такие как отопление и освещение, – рассказал «Известиям» гендиректор Larte Design Дмитрий Полунин.

Наиболее дорогим элементом при адаптации машины может стать оптика. Автомобили, привезенные, например, из США, оснащены фарами с недостаточной интенсивностью освещения и не подходят под российские условия. Особенно это касается премиальных автомобилей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (315)


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес