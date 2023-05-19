Машины, которые доставляют по параллельному импорту, не приспособлены к российскому климату

Адаптацию авто оценивают в миллион рублей, рассказали «Известиям» представители отрасли.

Автомобили, поставляемые в Россию по параллельному импорту, и изначально изготовленные для теплых стран, не адаптированы к нашему климату. Их полноценное дооснащение может обойтись в 1 млн рублей и более, провела расчеты компания-резидент технопарка «Сколково» Larte Design по запросу «Известий».

– У многих машин, которые ввозятся в нашу страну по параллельному импорту, есть целый ряд недостатков, с которыми придется иметь дело их владельцам. Они будут вынуждены вкладывать дополнительные деньги, чтобы адаптировать машину к климатическим условиям. Прежде всего речь идет про базовые функции – такие как отопление и освещение, – рассказал «Известиям» гендиректор Larte Design Дмитрий Полунин.

Наиболее дорогим элементом при адаптации машины может стать оптика. Автомобили, привезенные, например, из США, оснащены фарами с недостаточной интенсивностью освещения и не подходят под российские условия. Особенно это касается премиальных автомобилей.