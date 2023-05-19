Авто могут заменить из-за потрескавшейся обивки

Пленум Верховного суда разъяснил, что существенным недостатком товара считается дефект, «повторно проявляющийся после проведения мероприятий по его устранению», пишут «Известия».

Поскольку после ремонта обшивки кресла автомобиля на ней вновь стали появляться трещины, Верховный суд России решил, что такой дефект является существенным. Согласно закону «О защите прав потребителей», это позволяет покупателю требовать от продавца замены автомобиля либо расторжения договора и возврата денег за машину с дефектом.

Опрошенные «Известиями» юристы считают решение ВС РФ справедливым и аргументированным. Они также отмечают, что при повторном рассмотрении дела нижестоящий суд должен будет учесть позицию Верховного суда.

– В данном случае ключевым фактором является то, что дефект вновь проявился после его устранения. Это позволяет признать его существенным недостатком машины, а значит, дает автовладельцу право требовать от дилера заменить автомобиль. Непонятно, почему нижестоящие суды не обратили внимания на разъяснения, которые по этому вопросу уже давал пленум Верховного суда, – заявил «Известиям» адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.