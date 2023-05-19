СберСтрахование стала обладателем премии «Сравни»

СберСтрахование стала лауреатом Национальной премии в сфере финансов и страхования «Сравни». Эксперты и покупатели отдали компании победу в номинации «Прорыв года в страховой отрасли».

Финансовый маркетплейс «Сравни» запустил собственную премию в 2023 году. На первом этапе эксперты компании выбрали полуфиналистов в 22 номинациях, ориентируясь на уровень их клиентского обслуживания и качество продуктов и услуг. Далее пользователи «Сравни» онлайн голосовали за лучшие финансовые, страховые компании и их продукты. Победители премии были объявлены на церемонии 18 мая.

Дмитрий Пурсанов, директор розничного страхования СберСтрахования:

«СберСтрахование — это компания, которая всегда ставит на первое место интересы своих клиентов и партнёров. Каждый наш продукт и сервис разрабатывается с учётом потребностей и желаний тех, для кого мы работаем. В том числе благодаря этой премии мы видим, что это не зря. Мы уже обеспечили высокое качество обслуживания по всем нашим программам и находимся в числе лидеров рынка по уровню клиентской удовлетворённости как в части моторного, так и немоторного страхования. Также в прошлом году мы запустили инновационный комбопродукт «Защита на любой случай», который позволяет защитить риски из разных сфер жизни — средства на всех счетах и картах, жильё, застраховаться от несчастного случая — либо выбрать ту комбинацию этих рисков, которая актуальна для каждого конкретного клиента. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим приятно удивлять наших клиентов».