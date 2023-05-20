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Иркутянин Иван Гарбузов погиб в зоне СВО – в память о нем в городе разместили доску

Уроженец города Иркутска 20-летний Иван Гарбузов погиб в зоне спецоперации на Украине – в честь него на здании школы № 64 установили памятную доску, сообщила пресс-служба мэрии.

«Механизированная колонна российских войск, в составе которой двигался иркутянин, попала под обстрел украинских вооруженных формирований. Осколком мины Иван получил смертельное ранение», – рассказали власти.

Молодой человек родился в воцерковленной семье. В 2014 года он заступил в отряд «Витязи» при храме Александра Невского. В 2015-м стал старшим алтарником. Принимал активное участие в военно-патриотической деятельности.

В вооруженных силах РФ Иван проходил службу в должности механика-водителя боевой машины пехоты. Имел звание гвардии ефрейтора. В короткие сроки мог отремонтировать технику.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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