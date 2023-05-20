Максим Торопкин рассказал о планах по ликвидации отходов «Усольехимпрома» на этот год

Сенаторы Совета Федерации Владимир Городецкий и Сергей Брилка с рабочей поездкой накануне посетили Усолье-Сибирское Иркутской области, чтобы ознакомиться с ходом работ по ликвидации объектов накопленного экологического вреда. О планах на этот год и про дальнейшие перспективы рассказал мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

«В этом году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, ликвидировать опасный производственный объект «Площадка производства трихлорсилана и четыреххлористого кремния», включая перетаривание веществ из 96 технологических емкостей», – сообщил глава города.

Кроме того, еще одна задача – переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах.

«Строительный бой используется с целью устройства выравнивающего слоя по поверхности шламонакопителя. Затем будет выполнено верхнее изолирующее покрытие из инертных и не инертных материалов», – пояснил мэр.