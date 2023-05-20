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Газ хотят провести на «Усольехимпром» в Приангарье

Предприятие «Усольехимпром» Иркутской области планируют газифицировать для развития данной территории и строительства новых учреждений, рассказал мэр Максим Торопкин.

«И пока Федеральный экологический оператор проводит запланированные работы, мы в новых условиях должны прорабатывать стимулы для развития площадки и Усолья-Сибирского в целом. Для нас важно провести газ на «Химпром», тем самым построить новые предприятия с экологически чистым источником энергии», – сообщил глава города.

Он также отметил, что о необходимости использования газа для развития площадки говорят сенаторы Совета Федерации и правительство Иркутской области.

«Заинтересованность всех ветвей власти в этом вопросе важна для нас. Планы грандиозные. Долгосрочные. Но вполне осуществимые», – резюмировал мэр.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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