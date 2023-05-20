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Уголовное дело возбудили в отношении лиц мэрии Усолья-Сибирского после лесного пожара

Лесной пожар произошел накануне в городе Усолье-Сибирском Иркутской области – из-за него в отношении лиц мэрии возбудили уголовное дело по статье «Халатность», сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

«Причиной стремительного распространения пожара явилось невыполнение должностными лицами администрации Усолья-Сибирского полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе не были приняты первичные меры пожарной безопасности в границах городского округа», – говорится в сообщении.

Инцидент случился в День Победы на территории Усольского лесничества возник – возгорание охватило площадь в 120 гектаров. Ущерб лесному фонду оценили более чем в 30 млн рублей.

В настоящее время ведется расследование.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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