Автомобиль Infiniti устроил ДТП в Иркутске и скрылся с места аварии

Авария случилась сегодня на пересечении улиц Байкальской и Седова в Иркутске – по предварительным данным, ее устроил автомобиль Infiniti FX35, в последствии скрывшийся с места происшествия, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Фото Госавтоинспекции Иркутска

По предварительной информации, водитель кроссовера, следовавший со стороны Академического моста, не пропустил автомобиль Nissan Teana, ехавший по улице Седова со стороны Волжской. В результате столкновения водитель и пассажир седана получили травмы и были направлены в больницу.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают местонахождение водителя Infiniti, а также призывают его самостоятельно явиться в подразделение Госавтоинспекции для выяснения обстоятельств столкновения. По факту произошедшего назначено административное расследование.