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Иркутский производитель БАДов стал победителем национальной премии

Компания по производству БАДов из Иркутска «СибПрибор» выиграла национальную премию «Золотой Меркурий» по итогам 2022 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Компания "СибПрибор", которая выпускает продукцию под торговой маркой "Байкальская легенда", заняла 1-е место в номинации "Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции"», – говорится в сообщении.

Премия  учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году и ежегодно проводится при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации. Награждение победителей состоится летом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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