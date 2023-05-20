Иркутский производитель БАДов стал победителем национальной премии

Компания по производству БАДов из Иркутска «СибПрибор» выиграла национальную премию «Золотой Меркурий» по итогам 2022 года, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Компания "СибПрибор", которая выпускает продукцию под торговой маркой "Байкальская легенда", заняла 1-е место в номинации "Лучшее предприятие-экспортер в сфере производства потребительской продукции"», – говорится в сообщении.

Премия учреждена Торгово-промышленной палатой РФ в 2002 году и ежегодно проводится при поддержке Государственной Думы и Совета Федерации. Награждение победителей состоится летом.