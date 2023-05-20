Каждый четвертый иркутский работодатель одобряет смайлы в резюме

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди работодателей Иркутска и выяснил, что каждый четвертый из них одобряет смайлы в резюме, – результаты есть у SIA.RU.

«Только каждый десятый из них негативно относится к смайлам и эмодзи в резюме, сопроводительных письмах и переписке по поводу трудоустройства. Большинство реагирует спокойно – 61%, каждый четвертый – положительно», – говорится в сообщении.

7 из 10 работающих иркутян используют смайлы и эмодзи в переписке по рабочим вопросам: 12% – часто, 58% – иногда. Не приемлют подобных вольностей 27% опрошенных: мужчины – чаще женщин, 32 и 24% соответственно. Горожане старше 45 лет – чаще тех, кто моложе, 36 и 21%.

Отношение к смайлам и эмодзи в рабочей переписке по большей части нейтральное – 66% респондентов. Положительно оценивает присутствие смайлов в служебных сообщениях каждый четвертый, отрицательно – каждый одиннадцатый.

Мужчин смайлы в рабочей переписке раздражают чаще, чем женщин, – 11 и 7% соответственно. Не нравятся эмодзи чаще людям с зарплатой от 80 тыс. рублей, чем тем, кто зарабатывает меньше – 16 и 4%.