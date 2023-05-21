Проекты комфортной среды малых городов Приангарья будут участвовать во всероссийском конкурсе

Концепции-победители VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях получат федеральную премию на реализацию проектов в 2024 году, сообщила пресс-служба регионального правительства Иркутской области.

Фото правительства Иркутской области

Всего было представлено девять проектов – чемпионов выберут в августе. Кроме того, сейчас продолжается голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2024 году по федеральному проекту в 18 городах и поселках региона.

Фото правительства Иркутской области

«Призываю познакомиться с проектами и выразить свое мнение. Мы обязательно проконтролируем, чтобы концепции, которые наберут наибольшее число голосов, были реализованы в 2024 году», – подчеркнул губернатор Приангарья Игорь Кобзев.