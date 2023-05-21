Старейшая лиственница Ольхона поборется за звание лучшего дерева страны

Открылось общероссийское голосование в рамках национального конкурса «Российское дерево года» – в нем Иркутскую область представляет лиственница сибирская «Страж Ольхона», которой присвоили №62, сообщили в агентстве по туризму Приангарья.

Фото опубликовано агентством по туризму Иркутской области

По данным на сайте проекта, конкурсант имеет прямостоящий ствол, оканчивающийся длинной сухой верхушкой, что указывает на значительный возраст растения. Первые нижние ветви ствола располагаются на высоте 150 см, внизу имеется крупное дупло.

Это дерево является самым старым на острове – ему 780 лет: оно и его дочерние растения являются уникальными на территории произрастания, потому имеют историческое и культурное значение.

В настоящее время лиственница набрала свыше 700 голосов. Конкуренцию составляют еще 68 экземпляров. Чтобы выбиться в лидеры, необходимо еще свыше 4 тысяч голосов.

После подведения итогов субъекту РФ, где произрастает дерево, победившее в конкурсе, будет вручен диплом, а также сертификат на обследование растения и проведение оздоровительных мероприятий..