Власти Усолья-Сибирского пообещали закончить обустройство улицы Интернациональной в этом году

Обустройство одной из крупных улиц – Интернациональной – города Усолья-Сибирского Иркутской области продолжается в настоящее время: работы планируют завершить до конца 2023 года, сообщил мэр Максим Торопкин.

«Работы на улице Интернациональная будут завершены до конца 2023 года. После благоустройства на улице появятся: зона рекреации, транспортная зона и парковки, пешеходный бульвар, детский и активный отдых, воркаут», – сообщил глава города.

Также в центральной части населенного пункта будет создан зеленый каркас и скверы, площадки для отдыха и игр, прогулочный бульвар, детская и ярмарочную площадка, велосипедные дорожки.

Проект реализуют благодаря победе Усолье-Сибирского в 2022 году в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Стоимость проекта составляет 147, 8 млн рублей, из них 95 млн рублей – средства федерального бюджета. Также деньги выделены из областного и местного бюджетов, привлечены и средства инвесторов.