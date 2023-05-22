Иркутяне назвали главный источник стресса на работе

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди жителей Иркутска и узнал о главном источнике стресса на работе – в исследовании приняли участие трудоустроенные граждане. Результаты есть у SIA.RU.

«По мнению иркутян, главным стрессовым фактором на работе является плохое отношение начальства к подчиненным – 17% голосов. 13% опрошенных считают основным источником нервотрепки поведение коллег. Еще по 9% – непрофессионализм руководства и сослуживцев», – говорится в сообщении.

Низкий уровень заработка нервирует 7%. По 6% сотрудников испытывают стресс из-за некорректно поставленных задач и невыполнимых сроков. По 4% – из-за перегрузки и поведения клиентов. 1% назвали главным источником стресса «бардак в компании».

Женщины чаще страдают из-за плохого отношения руководства и конфликтов с коллегами, мужчины — из-за непрофессионализма тех и других.