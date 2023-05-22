В семи городах Иркутской области отключают отопление. В регионе завершен отопительный сезон

В Иркутской области завершается отопительный сезон. Начато отключение теплоисточников в семи городах и муниципальных районах, в том числе Иркутске, Саянске, Черемхово, Куйтунском, Нижнеилимском, Нукутском районах. Остановлена 31 котельная из 968, отключены от систем теплоснабжения 794 жилых дома. Полностью завершен отопительный сезон в Свирске. Об этом сообщил министр жилищной политики и энергетики Иркутской области Анатолий Никитин.

- Как прошел отопительной сезон, каждый житель ощущает на себе. Судя по обращениям, которые поступают через Платформу обратной связи и в социальных сетях, мнения о том, когда нужно отключать отопление, разнятся кардинально. Так, одни говорят, что в домах холодно, и прекращать подачу тепла сейчас еще рано. Другие же требуют прекратить топить, потому что очень жарко. Муниципальные образования решают вопросы по срокам начала и окончания отопительного сезона самостоятельно, при этом принимаются во внимание климатические особенности той или иной территории, - отметил Анатолий Никитин.