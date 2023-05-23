23 мая в Иркутске пройдет бизнес-форум «Новый босс»

«Новые времена, новые правила, новые лидеры» – под таким девизом 23 мая в отеле «Irkutsk city center» (‌бывший Мариотт) пройдёт грандиозный бизнес-интенсив «Новый босс». Организатором мероприятия выступил действующий региональный бизнес – консалтинговая компания «Бизнес партнёр». В числе спикеров более 20 успешных предпринимателей, имеющих за плечами сотни реализованных кейсов.

Выступления обещают быть жаркими. «Моя история – это сотни успешных брендов», – говорит известный бренд-технолог Гомбо Зориктуев. Он расскажет, как качественный бренд помогает заработать деньги и почему технология бренда – это синхронизация визуальной айдентики с духом, душой и харизмой компании.

Предприниматель с 24-летним стажем и действующий депутат ЗС Иркутской области Евгений Бакуров расскажет о важности стратегического планирования и умении делегировать полномочия, а также поделится, как заработать первый миллион долларов, а генеральный директор «Собака.ру» в Иркутске» Анастасия Скиба поделится секретами издательского бизнеса.

Управляющий Иркутским отделением Сбербанка, кандидат экономических наук Юлия Кальвина расскажет о вдохновляющем лидерстве, а директор Центра Мой бизнес и внештатный советник губернатора Иркутской области по туризму Диляра Окладникова – об антикризисных мерах поддержки.

Олеся Семёнова, управляющий консалтинговой компании «Бизнес партнёр», член «Опора России», директор и основатель клиники эстетической медицины Lamare расскажет о самых эффективных каналах продвижения в 2023 году.

Бизнес-интенсив «Новый босс» состоится уже в ближайший вторник, 23 мая, с 9:00-19:30 по адресу: г. Иркутск, ул. Чкалова, 15. Условия участия – по ссылке.

Мероприятие проходит в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».