Школьники из Приангарья отправятся с экспедицией РУСАЛа в Красноярские Столбы

Промышленно-экологическая экспедиции «Экопоколение» состоится в августе. В национальном парке «Красноярские Столбы» смогут побывать школьники из 11 российских городов и поселков.

В эколого-образовательную смену отправятся подростки, увлекающиеся экологией, биологией и краеведением из Свердловской, Ленинградской, Мурманской, Иркутской и Кемеровской областей, Красноярского края и Хакасии. Наш регион представят учащиеся из Братска, Шелехова, Большого Луга, Тайшета и Бирюсинска.

«Экопоколение» – новый образовательный формат для школьников в условиях особо охраняемой природной территории. Пропуском в проект стала победа по итогам экологической викторины и конкурса эссе. Для подготовки подросткам были предоставлены видеолекции об истории «Красноярских столбов», а также научных исследованиях и работе по спасению исчезающих видов флоры и фауны.

Дети будут жить в отдельных домиках, построенных в научно-познавательном центре «Нарым». Участников экспедиции ждут волонтерские акции, занятия с учеными, экскурсии по Столбам, Красноярску и Дивногорску, поездки на предприятия РУСАЛа.

– Совместно с компанией РУСАЛ мы готовим интересную программу для экспедиции, чтобы ребятам, приехавшим к нам из разных уголков России, было и любопытно, и познавательно. А также нам хочется вдохновить детей на новые экологические инициативы, чтобы при возращении домой им захотелось улучшить жизнь вокруг себя, в своем районе или городе, - комментирует замдиректора по экопросвещению и познавательному туризму нацпарка "Красноярские Столбы" Татьяна Юшкова.

Проект «Экопоколение» стартовал год назад, тогда участниками стали школьники из сибирских городов ответственности РУСАЛа.

По итогам 2022-го проект стал призером конкурса «Национальная экологическая премия» Медиагруппы «Комсомольская правда» как одна из лучших экологических практик и технологий в России.

Отметим, что помимо «Экопоколения» в РУСАЛе существует множество других образовательных проектов: «РУСАЛ фестиваль Наука» для младших и средних школьников, для старшеклассников - «Олимпиада 13 элемент», которая дает преимущество при поступлении в ВУЗы; образовательный портал UNIVER, стипендиальная программа для студентов. Концепция разработана более десяти лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. По его мнению, поддержка талантливой молодежи – самый надёжный вклад в будущее страны.