В 2022-2023 годах более 3,5 тыс. жителей Иркутской области стали контрактниками

На пункт отбора на военную службу по контракту по Иркутской области в 2022-2023 годах обратилось более 3,5 тыс. жителей региона. Желающие профессионально защищать Родину могут выбрать любое место прохождения службы - от Калининграда до Курильских островов, но в настоящее время большинство принимает решение встать на защиту наших рубежей в зоне проведения специальной военной операции.

По словам начальника пункта отбора на военную службу по контракту по Иркутской области Станислава Арустамяна, «служба по контракту дает военнослужащим большие преимущества. Это и достойное денежное довольствие, и возможность решения жилищного вопроса. Также это множество различных льгот и видов социальной поддержки. Но, самое главное здесь, это, конечно же, стремление и возможность выполнить свой долг по защите Отчества».

Контрактник может выбрать жилье в любом регионе России и приобрести его за счёт Минобороны через накопительно-ипотечную систему. Денежное довольствие в пункте постоянной дислокации составляет от 35 тыс. рублей, в зоне СВО – от 204 тыс. рублей. Также при заключении контракта от года полагается единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей.

Среди мер поддержки - бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях, льготы при оплате ЖКУ, кредитные и налоговые каникулы.