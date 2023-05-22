Банк «Открытие» аккредитовал три новых дома в ЖК «Новая высота» в Иркутске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество аккредитованных объектов на строительном рынке Иркутской области. В мае 2023 года банк аккредитовал дома № 4, 7 и 8 в жилом комплексе «Новая высота» от Компании «РЕГИОНЖИЛСТРОЙ».

– Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются, – говорится в сообщении банка.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка «Открытие», в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.