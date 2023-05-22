Годовая инфляция в Иркутской области в апреле снизилась до 3,41%

Годовая инфляция в Иркутской области в апреле снизилась и составила 3,41% после 5,31% в предыдущем месяце. Как и месяцем ранее, это во многом объясняется эффектом высокой базы, говорится в сообщении ЦБ.

Годовой темп прироста цен на продовольствие в Иркутской области в апреле после марта снизился в два раза — 2,4% вместо 5%, отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

– .В 2022 году был рекордный урожай зерновых культур. Это обстоятельство до сих пор ограничивает рост затрат переработчиков на сырье. Здесь мы отметили замедление годового роста цен на крупы — это, конечно, гречневая, пшенная, овсяная и перловая крупа. В апреле животноводческая отрасль, в том числе в Иркутской области, увеличила объемы выпуска продукции за счет расширения производственных мощностей. В связи с этим мяса и молока на региональном рынке стало больше. Здесь же отмечу, что за счет снижения стоимости кормов и получения господдержки в виде льготных кредитов, животноводы смогли сэкономить. Все это повлияло на изменение цен на их продукцию. Например, усилилось снижение цен в годовом выражении на свинину, подешевело мясо птицы, а годовой рост цен на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты замедлился. Эти же факторы привели к уменьшению годовых темпов прироста цен на питьевое молоко, творог, сливочное масло и сыр, – отметил Игорь Коржух.

Годовой рост цен в регионе продолжали сдерживать увеличение предложения на отдельных товарных рынках, сокращение издержек в ряде отраслей и консервативное потребительское поведение.