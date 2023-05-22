Развитие туризма на Байкале обсудили представители Совета Федерации РФ

Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал обсудили сегодня в Листвянке в рамках визита в Иркутскую область делегации Совета Федерации РФ во главе с председателем Комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.

- Вопросы развития внутреннего туризма сегодня актуальны как никогда. Такое удивительное природное явление как озеро Байкал хотели бы увидеть многие жители нашей страны. И очень важно, сохраняя Байкал и заботясь об экологии, развивать необходимую инфраструктуру, которая позволит привлекать большее количество гостей в регион, - подчеркнул Андрей Шевченко.

Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу по развитию туризма не только по берегам Байкала, но и в других территориях региона.

- Мультипликативный эффект от туризма сказывается на многих отраслях, в том числе на ключевых задачах, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по устойчивому развитию регионов, увеличению количества жителей и степени удовлетворенности качеством жизни. Поэтому мы планируем новые туристические маршруты, работаем над созданием концепций событийного, гастрономического, экологического и яхтенного туризма, которые можно будет реализовать в разных районах Иркутской области, - сказал Руслан Ситников.

Первый зампред Правительства региона представил членам делегации Совета Федерации РФ карту Прибайкалья, обозначил основные точки притяжения туристов. Также он обратил внимание на вопросы, которые сегодня сдерживают развитие инфраструктуры и требуют внимания федерального центра.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова сообщила, что турпоток в регион планомерно растет, в 2022 году Приангарье посетили 1,7 млн гостей. В структуре валового регионального продукта с 2018 года сфера туризма показала значительный рост. В 2022 году бюджет субъекта получил от отрасли 1,5 млрд рублей налоговых поступлений.

- Туризм в Иркутской области выходит на качественно новый уровень. Сегодня перед нами поставлены задачи по увеличению турпотока, длительности пребывания гостей в регионе, численности работников туротрасли, а также по комплексному развитию территорий совместными усилиями власти, бизнеса и населения, - отметила Евгения Найденова.