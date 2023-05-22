Развитие туризма на Байкале обсудили представители Совета Федерации РФ

Развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры озера Байкал обсудили сегодня в Листвянке в рамках визита в Иркутскую область делегации Совета Федерации РФ во главе с председателем Комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.
- Вопросы развития внутреннего туризма сегодня актуальны как никогда. Такое удивительное природное явление как озеро Байкал хотели бы увидеть многие жители нашей страны. И очень важно, сохраняя Байкал и заботясь об экологии, развивать необходимую инфраструктуру, которая позволит привлекать большее количество гостей в регион, - подчеркнул Андрей Шевченко.
Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников, Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поставил задачу по развитию туризма не только по берегам Байкала, но и в других территориях региона.
- Мультипликативный эффект от туризма сказывается на многих отраслях, в том числе на ключевых задачах, поставленных Президентом России Владимиром Путиным по устойчивому развитию регионов, увеличению количества жителей и степени удовлетворенности качеством жизни. Поэтому мы планируем новые туристические маршруты, работаем над созданием концепций событийного, гастрономического, экологического и яхтенного туризма, которые можно будет реализовать в разных районах Иркутской области, - сказал Руслан Ситников.
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Первый зампред Правительства региона представил членам делегации Совета Федерации РФ карту Прибайкалья, обозначил основные точки притяжения туристов. Также он обратил внимание на вопросы, которые сегодня сдерживают развитие инфраструктуры и требуют внимания федерального центра.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова сообщила, что турпоток в регион планомерно растет, в 2022 году Приангарье посетили 1,7 млн гостей. В структуре валового регионального продукта с 2018 года сфера туризма показала значительный рост. В 2022 году бюджет субъекта получил от отрасли 1,5 млрд рублей налоговых поступлений.
- Туризм в Иркутской области выходит на качественно новый уровень. Сегодня перед нами поставлены задачи по увеличению турпотока, длительности пребывания гостей в регионе, численности работников туротрасли, а также по комплексному развитию территорий совместными усилиями власти, бизнеса и населения, - отметила Евгения Найденова.