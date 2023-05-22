Развитие причальной инфраструктуры на Байкале обсудили члены делегации СФ

Инфраструктуре Байкальской природной территории был посвящён второй день визита делегации Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Иркутскую область. Участники делегации под руководством председателя Комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, сенатор от Иркутской области Андрей Чернышев, члены Правительства Иркутской области посетили посёлок Листвянка на озере Байкал и ознакомились с состоянием транспортной инфраструктуры, в частности, причала «Рогатка», откуда отправляются паромы и моторные лодки в поселок Байкал на противоположном берегу Ангары. Там находится популярный туристический объект – Кругобайкальская железная дорога, которая привлекает тысячи туристов. Между тем, причал находится в ненормативном техническом состоянии.

– Причальные сооружения, на первый взгляд, не совсем соответствуют тому, что должно быть, очень большой износ, это не безопасно, но Байкал привлекает туристов. Самое перспективное направление на Бакале – это круизный туризм. Это новое направление, для этого необходимы большие финансовые вложения, может быть даже включение в федеральную программу, но это очень интересно это перспектива развития и это будет очень востребовано. Причал – это собственность федеральная, и здесь именно вопрос к федералам, – сказал Андрей Шевченко.

Участники выездного заседания приняли решение поднять вопрос состояния причалов, находящихся в федеральной собственности, на всероссийском уровне. По предварительной информации, в Иркутской области в федеральной собственности находятся 17 причальных сооружений. Значительная часть причалов на Байкале не может принимать большие суда. Это сдерживает развитие водного туризма и пассажирских перевозок.

– Многие годы причалы, которые функционируют в акватории озера Байкал, не обслуживались должным образом, и находятся в ненормативном транспортно-эксплуатационном состоянии. Сегодня во время выездного совещания коллеги из Совета Федерации и профильные сенаторы от Иркутской области этому вопросу придали особое значение, потому что это не только транспортное обеспечение жизнедеятельности, но ещё и туризм, которым славится наш регион, развитие которого нуждается в федеральной поддержке, – пояснил министр транспорта Иркутской области Максим Лобанов.

Также с развитием туризма связаны задачи в сфере транспорта, ранее поставленные Иркутской области Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Они касаются приведения в нормативное состояние некоторых автодорог регионального значения. Планируется, что проектная документация для капитального ремонта самого большого участка автодороги «Баяндай – Еланцы – Хужир» на острове Ольхон и строительства участков автодороги «Иркутск – Листвянка» получит положительное заключение государственной экспертизы во второй половине этого года. Затем Правительство Иркутской области займется поиском источников финансирования. Планируется получить для этого федеральную поддержку. Разработана проектная документация для капитального ремонта участков автодороги «Тайшет – Чуна – Братск».

- Сегодня второй день выездного совещания Совета Федерации, сенаторы проверяли исполнение постановления Совета Федерации. Было очень важно и значимо ознакомиться с регионом и воочию увидеть проблемные вопросы, которые предстоит реализовывать. Их очень много, все они накапливались годами. Сейчас задача - в плановом режиме приступить к их выполнению, решению и реализации, - отметил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.