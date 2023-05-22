Работникам Иркутской области страхование на работе важнее, чем питание и корпоративы

Иркутск, 22 мая 2023 года. Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала отношение работников Иркутской области к основным компенсациям и льготам, которые они получают на работе, в том числе – к финансовому вознаграждению, страхованию и дополнительным привилегиям.

98% соискателей из Иркутской области считают, что финансовое вознаграждение за работу, включая зарплату и премии, является важным условием труда. При этом 61% оценили его как «очень важно», 31% - как «важно» и еще 6% - как «скорее важно». Наиболее высокий вес зарплаты, как условия труда (вариант ответа «очень важно»), зафиксирован среди медиков (74%), специалистов по продажам (71%), юристов, а также среди представителей высшего и среднего менеджмента (по 70%).

Страхование на рабочем месте (в том числе – полис ДМС) считают важным условием 73% работников региона, 27% не придают этому большого значения (в целом по стране эти показатели совпадают). Если анализировать, работникам из каких направлений наиболее важно получать страхование (вариант ответа «очень важно» и «важно») – это, прежде всего, медики (49%), сотрудники сферы безопасности (38%), производственники (37%), специалисты по закупкам (34%).

Причем, значимость страхования для работников Иркутской области значительно выше, чем дополнительные привилегии, в частности, бесплатное питание, напитки, организация досуга работников. Ценным это условие считают 48% респондентов, не слишком важным и обязательным – 52% (в целом по стране – 45% и 55%, соответственно). Среди тех, кто чаще всего высоко оценивал важность дополнительных привилегий на работе (ответы «очень важно» и «важно») преимущественно представители рабочего персонала (38%), специалисты из ресторанно-гостиничного направления (30%) и специалисты по безопасности (26%).