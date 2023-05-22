От нейросетей до энергоэффективности: Эн+ предлагает студентам со всей России принять участие в программе «Лаборатория энергетики»

На воплощение идей, решающих реальные производственные задачи холдинга, победители получат до 400 тысяч рублей.

Компания Эн+ в шестой раз запускает всероссийский конкурс для студентов «Лаборатория энергетики» на базе ИРНИТУ. Принять участие в программе могут студенты из всех регионов России.

В рамках программы студентам предлагается взять в работу один из 38 кейсов энергетической, естественно-научной и IT направленности. В этом году они связаны с нейронными сетями, машинным обучением, внедрением методов диагностики оборудования, повышением энергоэффективности и другими производственными задачами основанного Олегом Дерипаской холдинга Эн+.

«Лаборатория энергетики» проводится в формате акселератора, когда инновационные решения студентов помогают оформить и воплотить эксперты от бизнеса и научные руководители. На протяжении нескольких месяцев будет вестись консультационная и исследовательская работа по выбранному кейсу, с которым студенты в дальнейшем будут выходить на защиту. Для участников также предусмотрены видео-интенсивы и онлайн-работа с менторами.

Руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков отметил:

«Цель “Лаборатории энергетики” – не только вовлечение студентов в разработку идей для предприятий Эн+, но и стимулирование их к развитию, получению новых знаний и навыков. Реализовывая этот и другие образовательные проекты, мы стремимся создать перспективный кадровый резерв для компании и для страны в целом».

Впервые программа «Лаборатория энергетики» была запущена в 2018 году, и если на старте в ней участвовали только иркутские студенты, то сегодня к проекту подключаются команды из десятков учебных заведений разных регионов России. За несколько лет в программе приняли участие 485 студентов из столицы Приангарья.

Лучшие решения внедряются в производство – например, запущен робот для обследования трубопроводов, разработан чат-бот для обслуживающей компании, решающий типовые заявки, подготовлена новая организация освещения на плотине Братской ГЭС.

Подать заявку на участие в программе можно на сайте Лаборатории энергетики.