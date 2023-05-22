Новости

Россияне потратят на обновление дачи в этом сезоне от 20 до 100 тыс. рублей

70% россиян планируют обновить дачу или прилегающий к ней участок в этом сезоне. На эти цели 35% из них намерены потратить от 20 000 до 50 000 рублей; еще 30% — от 50 000 до 100 000 рублей; а 22% хотят уложиться в сумму до 20 000 рублей. Оставшиеся 13% готовы потратить на обновление дачи более 100 000 рублей. Такие данные были получены в ходе опроса, проведенного СК «Росгосстрах» и банком «Открытие» к началу дачного сезона.

Россияне рассказали, что именно планируют обновить на даче в этом сезоне:

●         построить беседку или веранду — 40%;

●         отремонтировать дом — 21%;

Читайте также:

В проект реконструкции дороги в «Хрустальный парк» внесут изменения
22 мая 2023
Минстрой планирует до конца года внедрить правила строительства деревянных домов до 12 этажей
22 мая 2023

●         купить новую бытовую технику — 20%;

●         облагородить территорию — 15%;

●         купить новую мебель — 14%;

●         поставить забор — 13%.

Защищать дачное имущество от краж 23% россиян планируют с помощью установки камер видеонаблюдения, которые смогут отпугнуть злоумышленников. Каждый пятый установил на окна решетки, а 19% подключили сигнализацию. Еще 15% дачников надеются на то, что от краж их убережет сторожевая собака. При этом 37% опрошенных пока никак не защищают свою дачу.

Застрахована дача только у 28% россиян, еще 12% только собираются приобрести страховку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Загородная недвижимость":
Все материалы сюжета (167)


Реклама на сайте

Клубный дом Бабр
В гармонии с контекстом. Архитектор Александр Янов – о работе над клубным домом «Бабр»
Элитность до мелочей. 5 фактов о клубном доме «Бабр» в центре Иркутска
«Этот объект украсит наш город» – Максим Ефимов, ГК Prostor Group, о клубном доме «Бабр»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес