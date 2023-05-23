Каждый пятый дом в аренду сдается от 300 тыс. в месяц

К началу нового сезона на рынке загородной аренды ставки снизились на 5-10%, преимущественно – в столичных регионах и Крыму. Предложение сократилось, а спрос оказался выше на четверть, говорится в обзоре Циан.Аналитики.

С наступлением активного сезона аренды на загородном рынке увеличивается доля домов, сдающихся только на несколько месяцев, а не от года. Доля такого предложения (на несколько месяцев) составляет в целом по всей России треть – 34%.

– Традиционно рост доли «краткосрочной» аренды приходится на апрель-июнь, то есть обычно заселение происходит на летний период. Такими вариантами интересуются, к примеру, семьи с детьми, которые перебираются за город вне учебы ребенка. Да и в целом аренда дома на лето — это альтернатива поездке в отпуск, зимой загородный образ жизни интересен не всем, – отмечают аналитики Циан.

Год назад – в мае 2022 года – 32% всего предложения загородных домов предлагалось на несколько месяцев, а максимальная доля была в июне 2022 года – 35%, после чего пошла на спад и достигла локального минимума за последние 12 месяцев в феврале 2023 года (26%). То есть зимой 3 из 4 рантье на загородном рынке планируют долгосрочную сдачу, от года. Летом же и в конце весны – только 2 из 3 рантье сдает дом на долгий срок, остальные ограничиваются несколькими месяцами.

Самый резкий прирост доли домов в аренду на несколько месяцев был отмечен в марте-апреле 2020 года, тогда в локдаун на фоне общей неопределенности и резкого роста интереса к загородному формату для самоизоляции, многие решили сдавать дома не непродолжительный срок.

В Московском регионе прослеживается зависимость между сроками сдачи и удаленностью от МКАД. Чем ближе к Москве, тем на больший срок хотят сдавать рантье жилье, то есть это не сезонное предложения на летний период, а объекты для круглогодичного проживания.

– 80% предложения домов в аренду сосредоточено в 10 регионах. Лидеры – столичный регион, Ленинградская область, Краснодарский край и Крым. Каждый пятый дом (19%) сдается в аренду от 300 тыс. в месяц. Год назад таких вариантов было 24% - доля дорогих домов снижается.Ставка аренды сократилась для домов в аренду на несколько месяцев на 5%. На срок от года – на 10%, – подчеркивают эксперты Циан.