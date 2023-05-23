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Назван ТОП-3 территорий в Иркутске, нуждающихся в благоустройстве

Иркутяне продолжают выбирать территории, которые будут благоустроены в 2024 году по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование на онлайн-платформе 38.gorodsreda.ru продлится до 31 мая.

Более 54 тысяч человек уже высказались в пользу наиболее понравившихся концепций. На данный момент благодаря активности жителей лидирует прибрежная линия Ушаковки в границах улиц Храмцовской и Фридриха Энгельса. За объект проголосовали 7327 горожан. У реки предлагают обустроить экопарк для прогулок, установить качели, детскую и спортивную площадки, построить пешеходный мост на противоположный берег.

На втором месте – территория на улице Лермонтова от Игошина до Колхозной, где планируют оборудовать велодорожку. Выбор в ее пользу сделали 7083 человек.

Тройку лидеров замыкает участок между домами № 1 на улице Бажова и № 18 на улице Алмазная, украшением которого может стать скульптура оленя из сказа Павла Бажова «Серебряное копытце». За это пространство отдали голоса 6824 иркутянина. На четвертом и пятом местах бульвар «Солнечный» и сквер «Ирис» на Синюшиной горе.

Всего представлены 13 вариантов благоустройства, в том числе:

  • Комсомольский парк;
  • сквер на пересечении улиц Генерала Доватора и Воровского;
  • историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора»;
  • аллея «Здоровья» на Розы Люксембург;
  • сквер на пересечении улиц Ленина и Горького;
  • территория на Трактовой;
  • улица Депутатская, 1-11;
  • территория на пересечении улиц Чернышевского и Герцена.

До окончания голосования остается 9 дней. На его результат может повлиять каждый иркутянин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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