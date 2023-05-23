Шаманка, Огой, ледяные пещеры. Открытки с видами Байкала выпустили Почта России и Русское географическое общество

Лимитированную серию открыток со знаковыми достопримечательностями Иркутской области выпустила Почта России совместно с Русским географическим обществом (РГО). Всего представлено пять вариантов с фотографиями, которые поступили на ежегодный фотоконкурс РГО «Самая красивая страна». Владимир Смирнов запечатлел Байкал и Тажеранские степи, Виктория Кузнецова – мыс Дракон на острове Огой, Дмитрий Архипов – ледяную пещеру на Байкале, Константин Леонтьев – скалу Шаманка, Сергей Алтушкин – Байкал во льду. Серия о священном озере – часть проекта «Видовые открытки», посвященного регионам России.

– Благодаря эффективному взаимодействию с Русским географическим обществом в Иркутской области реализуется множество интересных проектов – проходят экспедиции, проводятся научные исследования. Сейчас РГО и Почта России создали открытки с видами Байкала. Этот проект очень значим для развития туризма в Иркутской области. Мы уверены, что он будет способствовать привлечению в регион еще большего числа гостей, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По мнению руководителя агентства по туризму Иркутской области Евгении Найденовой, этот проект способствует повышению интереса к новым, для кого-то еще неизведанным местам, популяризации отдыха и туризма в нашей стране.

– Это прекрасная возможность отправить близким и друзьям весточку с Байкала. Ну и, конечно же, это дополнительная возможность напомнить всем, кто путешествует по России, о том, что туризм на Байкале может быть всесезонным, – подчеркнула Евгения Найденова.