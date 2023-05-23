Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Иркутске.
В Иркутске больше всего предлагают финансовому директору в компании, оказывающей сервисные услуги нефтедобывающим предприятиям : 132 000 — 150 000 руб.
На втором месте – предложение для специалиста-гидротехника (от 120 000 руб.).
На третьей строчке расположилась вакансия главного менеджера по работе с ключевыми клиентами в крупнейшем российском банке, которому предлагают от 115 800 руб.
Инженеру по контролю и качеству строительства обещают 110 000 руб.
Эксперту по сметной документации в «РЖД» готовы платить 89 000 — 120 000 руб.
Самой высокооплачиваемой вакансией мая в таких городах стала вакансия второго помощника капитана в группе компаний по добыче, переработке, производстве, продаже рыбопродукции, судоремонту и судостроению во Владивостоке, которому предлагают от 250 000 руб.
В мае в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.
Топ-5 вакансий в Иркутске с зарплатой выше 100 тыс.рублей
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
132 000 — 150 000 руб.
|
2
|
от 120 000 руб.
|
3
|
от 115 800 руб.
|
4
|
110 000 руб.
|
5
|
89 000 — 120 000 руб.