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Топ-5 вакансий в Иркутске с зарплатой выше 100 тыс.рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob проанализировал 45 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения мая в Иркутске.

В Иркутске больше всего предлагают финансовому директору в компании, оказывающей сервисные услуги нефтедобывающим предприятиям : 132 000 — 150 000 руб.

На втором месте – предложение для специалиста-гидротехника (от 120 000 руб.).

На третьей строчке расположилась вакансия главного менеджера по работе с ключевыми клиентами в крупнейшем российском банке, которому предлагают от 115 800 руб.

Инженеру по контролю и качеству строительства обещают 110 000 руб.

Эксперту по сметной документации в «РЖД» готовы платить 89 000 — 120 000 руб.

Самой высокооплачиваемой вакансией мая в таких городах стала вакансия второго помощника капитана в группе компаний по добыче, переработке, производстве, продаже рыбопродукции, судоремонту и судостроению во Владивостоке, которому предлагают от 250 000 руб.

В мае в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров, IT-специалистов, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.

Топ-5 вакансий в Иркутске с зарплатой выше 100 тыс.рублей

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Финансовый директор

132 000 — 150 000 руб.

2

Специалист-гидротехник

от 120 000 руб.

3

Главный менеджер по работе с ключевыми клиентами

от 115 800 руб.

4

Инженер по контролю и качеству строительства

110 000 руб.

5

Эксперт по сметной документации

89 000 — 120 000 руб.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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