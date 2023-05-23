С помощью сервиса «Семья» банка «Открытие» можно совершить путешествие на другой континент

Сервис «Семья» банка «Открытие» позволяет клиентам совместно быстрее накапливать бонусы, делиться ими с родными и близкими людьми и компенсировать крупные покупки. Одна из клиенток с помощью сервиса «Семья» совершила путешествие в Нью-Йорк.

Клиент банка из Ленинградской области получила двумя переводами 126 тыс. бонусов в рамках своей финансовой «семьи» в банке «Открытие». Добавив свои 50 тыс. бонусов, она оплатила через портал https://travel.open.ru с 20-процентной скидкой два авиабилета Москва-Нью-Йорк-Москва за 176 тыс. рублей. На данный момент это самая крупная покупка, которую члены финансовой «семьи» оплатили бонусами.

Сервис «Семья» был запущен в 2022 году. Услуга бесплатно предоставляется действующим и новым клиентам в мобильном и интернет-банке. Сейчас в банке уже 17 тысяч финансовых «семей», число их участников приближается к 40 тысячам человек. Участники сервиса провели около 30 тысяч операций по обмену друг с другом бонусами на общую сумму 40 млн рублей.

Максимально возможное число участников финансовой «Семьи» – четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи не является клиентом банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получает вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту. Новый клиент банка получает 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание «Семьи» можно получить вознаграждение до 4 500 рублей: 3 000 рублей на счет приглашающему и 1500 бонусных рублей приглашенным

Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в колл-центре банка.