Клиенты Сбера могут сделать перевод денег по номеру телефона из списка контактов своего смартфона

Переводы по России для пользователей Android-устройств стали ещё быстрее, проще и удобнее. Теперь клиенты банка могут переводить деньги по номеру телефона, начиная перевод прямо из контактов своего смартфона. Для этого достаточно настроить мобильное приложение один раз.

Леонид Шныр, директор дивизиона «Переводы» Сбербанка:

«Переводы – один из самых популярных сервисов в мобильном приложении Сбера, 70 млн клиентов ежемесячно переводят деньги другим людям. Упрощение и улучшение клиентского опыта – наша постоянная задача. Сейчас мы реализовали возможность сделать перевод сразу из телефонных контактов – для этого нужно выбрать контакт получателя, нажать кнопку «Перевести» и завершить операцию в СберБанк Онлайн».

Чтобы подключить опцию, в мобильном приложении перейдите в раздел «Платежи» внизу экрана – Нажмите на три точки – Передвиньте ползунок «Переводить из контактов».