Сбербанк прогнозирует рекордные объёмы выдачи ипотеки на ИЖС в мае

Аналитики Домклик Сбербанка прогнозируют рекордный спрос на ипотеку в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС): ориентировочно по итогам мая россияне возьмут для покупки дома 7,9 тыс. кредитов на 35 млрд рублей. А доля сделок с ИЖС в общем объёме выдач вырастет до 10,6% — в 2022 году она составляла 2–3%.

Льготные ипотечные программы банка на ИЖС по-прежнему популярны у россиян. По прогнозам Домклик, в мае доля ипотеки на ИЖС по программе «Господдержка» в общих выдачах превысит 55%, «Семейной ипотеки» — 30%, а «Дальневосточной ипотеки» и «Ипотеки для IT» — 10% и 3% соответственно.

Как прогнозируют в Домклик, объёмы выдачи ипотеки на ИЖС в Сбербанке по итогам 2023 года вырастут до 200 млрд рублей — это в 2 раза больше, чем в прошлом году, и почти в 8 раз превышает показатель 2021 года.

ИЖС развивается не только благодаря росту интереса населения к этому сегменту. Развитие ИЖС также стимулируют своевременная масштабная законодательная реформа и повышение доступности этого вида кредитования. Так, в последнее время было расширено действие льготных программ, смягчены условия выдачи ипотеки и появилась возможность выбирать, каким способом строить дом — с подрядчиком или самостоятельно.