Шестидневная рабочая неделя реальна? Комментарий юриста

Ассоциация предпринимателей вышла на Минтруд с инициативой о шестидневной рабочей неделе. Комментарии о возможности перехода на «шестидневку» дал эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева:

«Согласно российскому Трудовому законодательству, нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40-ка часов в неделю. Например, это возможно при восьмичасовом рабочем дне пять дней в неделю.

В целом из описания этой инициативы не до конца понятна идея, и неясно, что предлагается: ввести укороченный рабочий день или увеличить совокупную продолжительность рабочего времени.

Ввести укороченный рабочий день работодатель вправе и сейчас. Количество рабочих часов при максимуме в неделю 40 часов, бизнес вправе регулировать и определять самостоятельно, исходя из своих потребностей и специфики предприятия.

Если же инициатор предлагает увеличить количество часов в неделю, то такое изменение, как и любой законопроект, должно пройти слушания в Госдуме, а затем быть одобренным Советом Федерации.

Работодатели в России могут привлекать сотрудников к работе сверхурочно, и эту дополнительную нагрузку нужно согласовать с сотрудником, или с коллективом, если речь идет о повышенной нагрузке, которую выполняет целое предприятие».