После выхода на пенсию россияне работают 7,5 лет

Дольше других работают получатели пенсии по инвалидности, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Росстат раскрыл среднюю продолжительность трудового стажа у россиян после назначения пенсии. В 2022 году он составил 7,47 года, следует из данных исследования по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, проанализированных РБК.

Это наибольшее значение показателя за весь период доступной статистики (с 2011 года – тогда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет). В 2020 году средний срок трудовой деятельности после назначения пенсионных выплат оценивался в 7,02 года.

Однако «стандартные» пенсионеры по старости, вышедшие на пенсию в разное время по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем лишь 2,3 года, следует из данных Росстата. Это в 2,5 раза меньше показателя из предыдущего исследования за 2020 год (5,82 года). Опросы для последнего исследования проводились летом 2022 года (Росстат подготовил результаты к концу марта 2023-го).