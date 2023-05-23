49% иркутян не любят корпоративные мероприятия

Почти каждый второй иркутянин не был на последнем корпоративе: каждый третий отсутствовал по уважительной причине, а 13% признались, что прогуляли. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, работающие в компаниях, которые организуют корпоративы

Каждый второй иркутянин (51%) положительно оценивает корпоративные мероприятия, которые организует его работодатель: при этом 18% они однозначно нравятся, а 33% скорее нравятся. Напротив, у 49% отношение негативное: 20% категорически не нравятся праздники, проводимые компанией, а 29% скорее не нравятся. В числе самых популярных аргументов — неинтересный формат мероприятия и плохая организация: «Проводят в офисе, с механическим вручением сертификатов»; «Ненавижу онлайн-мероприятия».

Тех, кто позитивно воспринимает корпоративы, среди женщин больше, чем среди мужчин (в целом 65% против 38%). Однозначно положительно такие мероприятия чаще всего оценивают работники от 35 до 44 лет (22%).

Каждый второй работающий иркутянин (54%) был на последнем корпоративе, организованном компанией. Каждый третий (33%) сообщил, что пропустил его по уважительной причине, а 13% признались, что прогуляли мероприятие. И прогульщиков, и не пришедших по уважительным причинам намного больше среди тех, кому корпоративные праздники не нравятся. В прогулах чаще всего чистосердечно признаются опрошенные до 34 лет (20%), а о том, что для неявки была уважительная причина, чаще говорят респонденты старше 45 (38%). Тех, кто был на последнем корпоративе, больше среди женщин, чем среди мужчин (60% против 47%).

Каждый третий горожанин (32%) скорее одобряет коллег, пропускающих корпоративы. Свою позицию опрошенные объясняют правом работника проводить свободное время по собственному усмотрению: «Не люблю принудиловку». Каждый одиннадцатый (9%), напротив, скорее не одобряет таких сослуживцев: по их мнению, не так уж сложно иногда уделить время неформальному общению с командой. Затруднились дать оценку подобному поведению 59%: «Обстоятельства у людей могут быть разными».