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Праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске 2-3 июня при поддержке ИНК

Праздник чтения «День Ч» пройдет в Иркутске 2-3 июня, генеральным партнером выступит Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Мероприятие пройдет при поддержке администрации Иркутска. Главная тема праздника чтения в 2023 году – «Чтение и эмоции». Гостями праздника чтения станут писатели, иллюстраторы, эксперты детского чтения из Москвы и Санкт-Петербурга

Детей и взрослых ждут творческие встречи, мастер-классы, книжные квесты и театральные импровизации. Также состоится выставка «Иллюстрации и эмоции» с работами участников международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС».

Посещение всех мероприятий «Дня Ч» – бесплатное. Подробная информация и регистрация на события «Дня Ч» 2-3 июня доступны по ссылке.

В рамках праздника чтения запланированы и другие активности. Так, 30-31 мая для педагогов и библиотекарей из Иркутска, Киренска и Усть-Кута пройдет офлайн-семинар «Школа чтения для профессионалов». Лекторами выступят психолог Анна Тихомирова, а также кандидат педагогических наук, ведущий специалист Лаборатории социокультурных практик МГПУ Елена Романичева. Участникам расскажут о современных методиках продвижения чтения, читательских практиках неформального литературного образования. 1 июня, в День защиты детей, иркутян ждет традиционное семейное мероприятие «Сказочный вечер» в Доме на Иерусалимской горе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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