Спрос на руководителей вырос на 24% в Иркутской области

Служба исследований hh.ru проанализировала как меняется спрос на представителей высшего и среднего менеджмента в Иркутской области, и компании из каких отраслей чаще всего в этом году ищут руководителей и управленцев.

За период январь-апрель 2023 года спрос на специалистов из сферы высшего и среднего менеджмента вырос в Иркутской области на 24% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в целом рынок труда в регионе показал за тот же промежуток времени положительную динамику на уровне только +9%.

Топ-5 отраслей, где требуется больше всего руководителей и управленцев в этом году – сфера добычи сырья (10,7% от всех вакансий для руководителей в регионе в 2023 году), товары народного потребления (непищевые), а также строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование (по 7,4%), розничная торговля (7,1%), услуги для бизнеса (7%).

Работодателей, открывающих вакансии для управленцев, интересуют, прежде всего, соискатели с опытом, причем наибольший спрос – на кандидатов, которые были на руководящих позициях 3-6 лет (такое требование в 51% вакансий), еще 28% предложений о работе требуют опыта от 1 до 3 лет, 17% – более 6 лет. Лишь 4% открытых вакансий допускают отсутствие опыта у кандидатов.

Средняя предлагаемая зарплата для руководителей высшего и среднего звена в Иркутской области, по данным сервиса «Люди в цифрах», составила в этом году 74 713 – 150 431 рублей. При этом, для самых опытных кандидатов (от 6 лет и более), диапазон предлагаемых зарплат уже 103 448 – 172 414 рублей.

Опрос работодателей, который в марте этого года провели Служба исследований hh.ru совместно с компанией «Яков и партнеры», показал, что наиболее ценные компетенции, которыми должны обладать кандидаты на руководящие должности – это умение коммуницировать (50%), способность решать сложные задачи (41%) и аналитические навыки (32%). Далее идут адаптивность (26%), взаимодействие и технические навыки (по 23%), лидерство (22%), эмоциональный интеллект (20%), принятие рисков и гибкая организация труда (по 11%), критическое мышление (10%), навыки в сфере цифровых технологий (9%). А вот таким способностям, как творческий подход и инновации работодатели отдают самый низкий приоритет при выборе кандидатов на позиции управленцев (6% и 3%, соответственно).