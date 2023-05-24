Подать заявку для аккредитации ИТ-компании можно до 1 июня

ИТ-компании должны подать заявление для подтверждения аккредитации до 1 июня 2023 года. Об этом рассказали в Минцифры.

Пока заполнили форму на Госуслугах и отправили заявку только 20% из тех, кого касается это требование. Каждая четвёртая компания, подавшая заявление, уже получила подтверждение аккредитации.

Всего в реестре ИТ-компаний 22,5 тыс. организаций, из них более 11 тыс. пользуются льготами и не должны подтверждать аккредитацию. Пройти процедуру подтверждения нужно 10,8 тыс. компаний. Пока заявления подали только 2 тыс. из них.

Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля мы вынесем итоговое решение. Если при проверке обнаружатся несоответствия, мы уведомим компании, чтобы они успели обновить данные в заявлении.

Компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня (включительно), лишатся аккредитации.

Заполнить форму и подать заявление