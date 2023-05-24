«Банковский кризис не переживут порядка 250 региональных банков США», – Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал анонс материала зарубежного издания Bloomberg об экономических проблемах Китая.

«Занятно, конечно, наблюдать за этой антикитайской пропагандой дедушки Блумберга о том, как велики проблемы Китая, связанные с региональной недвижимостью, финансами и банками. Сейчас уже понятно, что из региональных американских банков этот кризис точно не переживут порядка 250. Причем первый пяток уже загнулся», – пишет предприниматель в телеграм-канале.

По мнению издания, «китайский экономический кризис» произойдет из-за скрытых региональных долгов и проблем перегретого рынка недвижимости.

«Однако все это мы увидим в ближайшие месяцы на американской земле. Драма уже началась. И драма с долговыми обязательствами казначейства, ставка по которым взлетела вверх, и мучения по подъему потолка американского госдолга в Конгрессе – это одна из прелюдий», – заключает Дерипаска.

Ранее бизнесмен писал, что «скрытая китайская угроза» для США опаснее банковского кризиса. Если китайские банки во главе с Народным банком КНР перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то мир увидит ставки по заимствованиям американского Минфина на уровне 8-10%, а значит, дефицит федерального бюджета США удвоится.