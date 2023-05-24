Месячная инфляция в Иркутской области в апреле замедлилась до 0,1%

По отношению к прошлому году – до 3,4%. Данные приводит Иркутскстат.

Самое заметное повышение цен наблюдалось на зелень свежую (на 9%), лимоны и груши (8%). Капуста белокочанная, виноград подорожали на 6%, свекла, огурцы свежие – на 4-5%. Лук репчатый вырос в цене на 3%, а с начала года в 1,8 раза – до 62,4 руб. за кг, это самый подорожавший продукт питания в текущем году.

Наблюдается сезонное повышение цен на сахар-песок, за месяц он подорожал на 5%, средняя цена по области составила 77,5 руб. за кг. (годом ранее цена была выше – 92,1 руб.).

На 2-3% подорожали окорочка куриные, печень, консервы овощные и рыбные, икра лососевых рыб, кальмары мороженые, рыба соленая, маринованная, копченая.

Цены на крупу гречневую-ядрицу снизились на 7% – до 85 руб. за килограмм. Подешевели куры и рыба охлажденная – на 3-4%.

В апреле 2023 года стали дороже безалкогольные напитки на 2%, вина виноградные – на 1%, а водка, пиво и шампанское немного подешевели.

Подешевела техника: телевизоры, смарт-часы (на 4-5%), ноутбуки, смартфоны, стационарные телефонные аппараты, электрочайники, холодильники, электропылесосы (на 2-3%). Вместе с тем подросли цены на планшетные компьютеры на 2%, а на беспроводные наушники – на 1%.

Сезонные колебания наблюдаются в ценах на одежду.

Немного снизились стоимость зимней обуви, утепленной детской и взрослой одежды, мехов и меховых изделий (на 2-3%).

В то же время подорожал летний ассортимент. Цены на босоножки женские выросли на 8%, куртки мужские из натуральной кожи – на 5%, ветровки – на 3%. Подорожали чемоданы, коляски для новорожденных, триммеры, тетради школьные – на 3-5%.

Из строительных материалов поднялись цены на металлочерепицу, кирпич красный, цемент тарированный (на 2-3%). А пиломатериалы подешевели на 2%. Цены на газовое моторное топливо в целом по региону снизились на 51 коп. (2%) – до 25,39 руб. за литр, стоимость бензина осталась без изменений.

На 13% подорожали некоторые зарубежные туры (срок действия которых наступает через месяц). Экскурсионные туры по России, а также поездки на Черноморское побережье подорожали на 4% и 12% соответственно.

Однако, стоимость путевок в санатории снизилась на 4%, в дома отдыха, пансионаты – на 12%, а перелет в экономклассе – на 13%.

Среди услуг транспорта подорожал проезд в городском автобусе (на 3%) и аренда автомобилей (на 1%). Билеты на поезд дальнего следования в плацкартном вагоне стали дороже на 13%, а в купейном вагоне – на 1%.

Из бытовых услуг подорожали: мойка автомобиля (на 6%) и шиномонтаж (на 2%). Шиномонтаж одного колеса и мойка обходится владельцам легковых автомобилей в среднем в 363 руб. и 501 руб., а регулировка развала-схождения колес – 1145 руб.

Абонентская плата за интернет стала дороже на 3%, стоимость билетов в кинотеатры – на 1%.

Плата за пользование потребительским кредитом выросла на 9%. В то же время стало выгоднее сделать фотографии для документов и полис добровольного страхования жилья от стандартных рисков (на 1%).